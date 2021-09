Algar Telecom contrata a Accenture para digitalizar processos

A Algar Telecom iniciou com a Accenture um programa de transformação da operação, com foco na digitalização dos processos das áreas de serviços de campo, financeira e comercial para o segmento corporativo. O projeto envolverá a implementação de soluções em automação, analytics, plataformas na nuvem, entre outras tecnologias.

O programa busca transformar a operação da Algar Telecom e gerar valor para os negócios. O objetivo é estabelecer novas capacidades digitais, centradas no cliente final, para imprimir flexibilidade e agilidade na operação, diz a companhia. Com isso, espera-se ganhos em eficiência e qualidade.

“Essa parceria reforça o movimento de digitalização que a Algar Telecom começou há alguns anos, em linha com a nossa estratégia de negócio. A tecnologia viabiliza uma melhor experiência para o cliente, melhora e agiliza os processos e auxilia no crescimento e na produtividade da organização”, afirma o vice-presidente de Finanças, Relações com Investidores e Jurídico da Algar Telecom, Tulio Abi-Saber.

Ao final do processo, espera-se que a operadora tenha operações inteligentes, com processos 100% digitalizados em todas as áreas, automação máxima com suporte de tecnologias como IA e robotização, alta performance de investimentos e a transformação da força de trabalho “para uma realidade mais ágil e especializada”.