Algar Telecom ativa rede 5G já em frequência comprada no leilão da Anatel

A Algar Telecom, empresa de telecomunicações e TI do Grupo Algar, é a primeira operadora do país a lançar o serviço 5G para seus clientes em uma frequência adquirida no mais recente leilão da Anatel, ocorrido no começo de novembro.

A partir desta quarta, 15, 22 bairros de Uberlândia (MG), 13 de Uberaba (MG) e 7 de Franca (SP) passam a contar com a nova tecnologia de quinta geração. O sinal estará liberado para uso comercial na frequência 2,3 GHz.

“A Algar Telecom tem mais de 30 anos de experiência em telefonia móvel e um histórico de pioneirismo a ser mantido. Sempre oferecemos acesso aos mais inovadores e modernos serviços de telecomunicações nas cidades onde atuamos e foi por isso que empenhamos todos os esforços em disponibilizar o 5G o mais breve possível. Podemos dizer que hoje é o início de uma mudança relevante na forma como nossos clientes irão se conectar entre si e com as coisas”, comemora Márcio De Jesus, vice-presidente ServC da Algar Telecom.

Na prática, os clientes da companhia que tiverem celulares compatíveis com a nova tecnologia experimentarão uma velocidade de navegação superior à atual 4G. A banda espectral da frequência também permitirá mais usuários conectados em uma mesma célula sem perda de qualidade, com ganho em potência e em capacidade.

A chegada do 5G irá propiciar não apenas que os usuários finais da banda larga móvel tenham acesso a velocidades de conexão muito mais altas que as atuais, mas também o desenvolvimento de novos modelos de negócios, diz a empresa.

“Para que esse lançamento quase imediato fosse possível, foi essencial um planejamento intenso anterior ao leilão do 5G, garantindo a aquisição da frequência 2,3 GHz, que não necessita de limpeza de espectro. Além disso, a companhia já tinha boa parte de sua infraestrutura adequada ou de fácil adequação para a oferta do 5G. Realizamos investimentos em estruturas de backhaul, core de rede e plataformas de serviço”, acrescenta o executivo.

No leilão do 5G, finalizado em 5 de novembro, a Algar Telecom arrematou sete lotes regionais: cinco na frequência de 26 GHz (por R$ 5,343 milhões), um na frequência de 3,5 GHz (por R$ 2,35 milhões) e um na frequência de 2,3 GHz (por R$ 57 milhões). Os lances totalizaram R$ 64,7 milhões. Todos os lotes obtidos estão na área original de atuação da Algar Telecom, onde a companhia opera desde 1954, e que abrange 87 municípios dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. Os lotes arrematados terão prazo de autorização de 20 anos.

Onde pega?

Bairros em Uberlândia com 5G

Aclimação, Paradiso, Granja Marileusa, Buritis, Alto Umuarama, Umuarama, Marta Helena, Brasil, Tibery, Santa Monica, Centro, Martins, Tubalina, Gávea, Jardim das Acácias, Jardim Karaíba, Nova Uberlândia, Jardins Barcelona, Jardins Gênova, Gávea Sul, Chácaras Ibiporá e Shopping Park.

Bairros em Uberaba com 5G

Jardim America, Leblon, Abadia, São benedito, Nossa senhora da Abadia, Conjunto Frei Eugenio, Centro, Santa Maria, Universitário, Santa Marta, Vila Celeste, Rodoviária e Parque das Acácias.

Bairros em Franca com 5G

Industrial, Parque Progresso, Jardim Francano, Centro, Cidade Nova, Jardim Angela Rosa e Vila Santa Cruz.

