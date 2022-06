Algar Telecom ativa 4G em duas localidades pelo programa Alô, Minas!

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Algar Telecom também foi contratada pelo governo do estado para conectar localidades pelo programa Alô, Minas! Tele vai conectar, ao todo, 10 lugares remotos que atualmente não têm rede celular.

A Algar Telecom ativou nesta semana a tecnologia 4G em duas localidades com baixa densidade demográfica e deficiência em cobertura celular no estado de Minas Gerais: Ilha, em Arcos, e Parque das Árvores, em Nova Ponte, contribuindo para a inclusão digital do Brasil.

Além, das ativações do 4G, a Algar Telecom vai levar para a localidade de Parque das Árvores o 5G. Assim, a localidade, que pertence ao município de Nova Ponte, será a primeira em zona rural do país a contar com a tecnologia.

O programa Alô, Minas! ainda prevê a oferta da tecnologia 4G em mais oito localidades dentro dos DDDs 34 e 37 – entre elas, os distritos de Capoeira Grande e Jaguará de Minas de Onça do Pitangui e as localidades Celso Bueno (Monte Carmelo), Povoado Japão Grande (Carmópolis de Minas), Santa Luzia da Boa Vista (Cascalho Rico) e Comunidade Rural Buritis (Divinópolis).

“A participação da Algar Telecom no programa Alô, MInas! faz parte do nosso compromisso de contribuir com a inclusão digital e o desenvolvimento de comunidades em nossa área de atuação”, comenta Márcio de Jesus, Vice-Presidente de negócios varejo da Algar Telecom.

“A parceria entre a operadora Algar Telecom, Governo de Minas Gerais e as prefeituras vai possibilitar que a população dessas localidades possa acessar os serviços do aplicativo MG app que oferece mais de 100 serviços online dos órgãos mineiros”, destaca Rodrigo Diniz Lara, subsecretário de Governança Eletrônica e Serviços da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais.

O Alô, Minas! é um programa de ampliação das redes móveis em Minas Gerais, bancado pelo governo, que destinou R$ 69 milhões à iniciativa. Além da Algar, participam TIM, Claro e Telefônica. O programa foi lançado em 2020 e é coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), com o objetivo de levar telefonia móvel e internet a 297 localidades e distritos mineiros que ainda não possuem o acesso. (Com assessoria de imprensa)

