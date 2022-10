Algar obtém desconto de 75% do IR em projetos novos

Benefício foi concedido com o aval do Ministério de Integração Nacional

O Ministério da Integração Nacional concedeu 75% de desconto no Imposto de Renda (IR) e adicionais não restituíveis de projetos da Algar Soluções em TIC até 2031. O benefício é voltado para novos empreendimentos e é calculado com base no lucro da exploração.

PUBLICIDADE

Recebeu o benefício o projeto da operadora que tem como objeto o serviço de comunicação multimídia, serviços de valor adicionado, serviços técnicos em telecom e disponibilização de equipamentos de telecom, com capacidade instalada de 8.274 acessos/mês em Minas Gerais.

Outro empreendimento comtemplado prevê o serviço de comunicação multimídia, serviços de valor adicionado, serviços técnicos em telecom e disponibilização de equipamentos de telecom, com capacidade instalada de 2.721 acessos/mês.

Também foi contemplado o projeto que prevê a implantação de serviço de comunicação multimídia, serviços de valor adicionado, serviços técnicos em telecom e disponibilização de equipamentos de telecom, com capacidade instalada de 4.264 acessos/mês.

Da mesma forma, o projeto de implantação do serviço de comunicação multimídia, serviços de valor adicionado, serviços técnicos em telecom e disponibilização de equipamentos de telecom, com capacidade instalada de 6.377 acessos/mês foi beneficiado.

E ainda foram contemplados projetos de serviço de comunicação multimídia, serviços de valor adicionado, serviços técnicos em telecom e disponibilização de equipamentos de telecom, com capacidade instalada de 2.692 acessos/mês. Outro com capacidade instalada de 3.488 acessos/mês.

E por fim outro projeto novo de telecom com capacidade instalada de 2.692 acessos/mês. Todos em Minas gerais.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE