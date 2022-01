Algar lança solução IoT para maior eficiência energética nas empresas

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Utilities Control tem sensores que captam informações sobre climatização, refrigeração e quadros de energia e os centraliza em um painel de controle para acesso do cliente

A Algar Telecom, por meio do seu centro de inovação de negócios digitais, Brain, está lançando uma solução IoT de eficiência energética sob demanda para empresas. Batizada de Utilities Control, ela oferece informações precisas para agregar inteligência ao consumo de energia. A ferramenta vem com uma calculadora que acompanha as emissões de CO2.

Para tanto, inclui funções de controle e monitoramento em três frentes: climatização (temperatura e umidade de ar-condicionado); refrigeração (temperatura, umidade, abertura e fechamento de portas de balcões refrigerados, freezers e câmaras frias); e quadros de energia (consumo, tensão e corrente).

O produto contou com parceria da startup recifense Hephaenergy, que foca na criação de produtos inteligentes no atendimento as necessidades corporativas relacionadas à eficiência energética e ao consumo eficiente. A startup trabalha com soluções como mobiliários solares inteligentes e sensores de monitoramento remoto. O co-fundador e CEO da Hephaenergy, Felipe Batista, é o representante da parceria.

A solução foi desenhada a partir de reclamações dos cliente. De acordo com empresas entrevistadas pelo Brain, 92% buscam eficiência energética; 75% gerenciamento remoto e gestão centralizada; 48% gestão da demanda no mercado livre; 27% informações para troca de equipamentos ofensores; e 13% integração de dados.

Na prática, a solução inteligente funciona a partir de sensores que captam os dados de consumo e os enviam para a nuvem. As informações ficam centralizados no painel de gestão e aplicativo (iOS e Android). Os clientes podem monitorar os equipamentos em tempo real e ter uma visão de manutenção preditiva para evitar falhas em potencial.

“As práticas voltadas para ESG são amplamente disseminadas na companhia e agora estamos lançando nosso primeiro produto com esse foco, com a intenção de levar este know-how para a nossa cadeia de relacionamentos”, comenta a presidente do Brain, Zaima Milazzo.

Recentemente, o centro da Algar fechou uma parceria com a consultoria de sustentabilidade Green Domus. A companhia realizará eventos anuais com os clientes para debater temas ESG e será responsável pela validação da calculadora de CO2 disponível na solução. (Com assessoria de imprensa)

