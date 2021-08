Algar conclui a compra da Vogel

A Algar Telecom informou hoje, 16, que seus acionistas aprovara a compra da Vogel Telecom por R$ 377 milhões. Com isso, a transação foi concluída. A operadora mineira adquiriu 100% do capital social da rival menor. A Anatel deu sinal verde para a realização do negócio no começo deste mês.

A Vogel é dedicada 100% ao mercado corporativo e de atacado. Oferta serviços de conectividade de alta capacidade. Tem presença em 150 cidades de 13 estados e Distrito Federal e uma rede de cerca de 27 mil km de fibra óptica em cidades e regiões que concentram potencial de consumo em Telecom e TI.

PUBLICIDADE

Conforme a Algar, a compra permitirá expansão geográfica da oferta de seus serviços de telecomunicações e TI para o segmento B2B. A empresa mineira foca seu crescimento fora da área de concessão de Minas Gerais no atendimento a empresas de todos os portes.