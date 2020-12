Algar anuncia novos pacotes de banda larga de até 1 giga

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Neste mês de lançamento, o pacote de 600 mega custará R$ 159,90. Porém, a empresa ainda não informou qual será o valor para além do primeiro mês ou o preço do pacote de 1 giga. Até então, os pacotes da Algar iam até 300 mega

“Neste momento de home office e entretenimento em casa, a demanda por conectividade em altas velocidades está crescente e essas novas ofertas vão de encontro com essa necessidade do mercado”, afirmou o diretor de Marketing da Algar Telecom, Rodrigo Schuch. (Com assessoria de imprensa)

