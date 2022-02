Alex Jucius é nomeado CMO da FiBrasil

Alex Jucius assume como Chief Marketing Officer (CMO) da Fibrasil. Formado em Engenharia Elétrica, pela Universidade de São Paulo e MBA em Finanças Corporativas pelo INSPER, o executivo chega à FiBrasil para contribuir com a construção da principal empresa de rede neutra do País e passa a responder diretamente ao CEO da empresa, André Kriger, ex-Chief Information Officer (CIO) na Vivo.

Jucius tem mais de 20 anos de experiência na área de telecomunicações, marketing e gestão, com passagens pela Associação NEO, Time For Fun (T4F), TVA e Vivo.

A FiBrasil nasceu com a proposta de viabilizar o compartilhamento de infraestrutura no setor de telecomunicações e expandir o alcance da rede de conexão via fibra ótica no território brasileiro.

Constituída em 2020 e com início da operação em 2021, a empresa está apta a atender várias operadoras e provedores de internet com rede neutra FTTH, com qualidade, segurança e confiabilidade. Atualmente, a empresa está presente em aproximadamente 60 cidades e até o fim de 2022 espera alcançar cobertura em 200 cidades.

Antes de assumir o novo cargo da Fibrasil, Alex Jucius ocupou o posto de diretor geral da Associação Neo, a qual dirigiu nos últimos nove anos. Lá, mudou o perfil da entidade, criada inicialmente para negociar pacotes de conteúdo audiovisual para os ISPs. A Associação Neo foi, paulatinamente, expandindo a sua atuação, tornando-se uma forte aliada dos médios operadores regionais também para os temas regulatórios e institucionais. Sem perder o foco na busca de melhores condições para a oferta pacotes de vídeo, a Neo aproximou bastante os grandes estúdios internacionais, permitindo a criação de novos modelos de negócios para os ISPs.

