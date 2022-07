Alerta de IBM sobre câmbio expõe desafio do dólar para multis

Ao divulgar seu balanço trimestral esta semana, a IBM deu um alerta que ajudou a sacudir ainda mais o mercado financeiro: o impacto do câmbio em seu resultado anual poderá ficar em cerca de US$ 3,5 bilhões. A preocupação com o dólar alto das multinacionais — o que torna seus produtos mais caros em outros países — já era motivo de atenção e, não por acaso, as ações da gigante de TI caíram quase 6% logo após apresentar seu resultado que, ironicamente, lhe foi muito benéfico, superando as expectativas de analistas. Mas o alerta falou mais alto.

Empresas multinacionais americanas de tecnologia, como Microsoft e Salesforce, também estão acompanhando o alerta da IBM, e preocupadas com esse quadro. Há o risco de seus produtos se tornarem mais caros e menos competitivos em regiões como a Europa, cuja economia vem preocupando, principalmente em função dos efeitos da guerra da Ucrânia e crise energética.

O dólar alcançou recentemente a paridade com o euro, um fato que não acontecia desde 2002. Esse é o resultado da alta da taxa de juros promovida pelo Federal Reserve, o que tornou mais atrativo os investimentos na moeda estadunidense e também ajudou a receber mais aplicações de empresas europeias, pressionando ainda mais pela valorização do dólar.

A IBM disse que espera um impacto cambial na receita de cerca de 6%, superando a expectativa anterior que era de 3% a 4%. A Johnson & Johnson, que também apresentou bons resultados no trimestre, informou que reduziu sua projeção de lucro ajustado por ação e receitas para o ano por conta do dólar forte que prejudica empresas que atuam em mercados externos. Segundo a empresa, o resultado do trimestre se deu por conta da resiliência da liderança da companhia mesmo diante dos desafios macroeconômicos.

Na teleconferência de resultados, o diretor financeiro da IBM, James Kavanaugh, disse que o problema da moeda e o impacto da saída da empresa da Rússia pressionaram os resultados de curto prazo da companhia.

