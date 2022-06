Além da meta: TIM vai cobrir metade de Brasília com 5G puro

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Alberto Griselli, novo CEO da operadora, lembra que isso equivale a 2 vezes e meia o mínimo regulatório exigido (de 39 antenas) pelas normas do leilão. Ele participou nesta terça, 28, do Painel Telebrasil Summit 2022

A TIM avisou vai ativar sua 5G Standalone em 3,5 GHz em Brasília assim que houver a liberação da faixa pelo Gaispi, e cobrindo metade da cidade – mais, portanto, que a meta do edital. A tele vai ativar 100 antenas, embora por obrigação precisasse ativar apenas 39. O anúncio foi feito por Alberto Griselli, CEO, durante sua participação nesta terça, 28, no Painel Telebrasil 2022.

Griselli lembrou que isso equivale a 2 vezes e meia o mínimo regulatório exigido pelas normas do leilão. Segundo ele, com essa infraestrutura, a rede 5G em Brasília vai cobrir 50% da população da cidade. “Com isso, o cliente vai poder migrar de onde não tem o serviço disponível”, observou.

PUBLICIDADE

A ativação depende da liberação da faixa de 3,5 GHz. A Siga Antenado (EAF), entidade responsável pela limpeza do espectro, trabalha para entregar a faixa às operadoras ainda este mês.

Isso feito, o Gaispi, grupo presidido pela Anatel criado para acompanhar o cumprimento das obrigações assumidas pelos compradores da frequência, vai decidir se todos os riscos de interferência do 5G sobre TV aberta transmitida por satélite (TVRO) e serviços profissionais de satélite (FSS) foram de fato mitigados para então liberar a ativação da rede móvel pelas teles.

O CTIO da TIM, Leonardo Capdeville, já havia dado pistas de que a empresa se prepara para ir além das obrigações mínimas previstas no edital do 5G. Em lançamento de iniciativa 5G na região de Campinas (SP), ele lembrou que a companhia se preparou nos últimos “anos” para ativar a rede, e que isso poderá ser feito assim que o espectro for liberado para uso pelo Gaispi.

O Gaispi, por sua vez, vem sendo pressionado pelo governo para liberação da faixa antes de 2 de julho, data a partir da qual o calendário eleitoral proíbe a participação de políticos em inaugurações de projetos.

PUBLICIDADE