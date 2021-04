Alcatel-Lucent lança aplicação de sala virtual em nuvem

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Rainbow Classroom incluirá grupos de estudo monitorados, quadro branco, mensagens instantâneas, compartilhamento de arquivos, telas interativas, além de registro das aulas até o fim do ano letivo

A Alcatel-Lucent Enterprise lançou hoje, 20, uma uma aplicação de salas de aula virtuais em nuvem, o Rainbom Classroom. A plataforma traz ferramentas, como grupos de estudo monitorados, quadro branco, áudio, vídeo, funcionalidade de mensagens instantâneas, compartilhamento de arquivos e telas interativas.

A aplicação também armazena documentos, conversas e postagens até o final do período letivo. O Rainbow Classroom se integra aos sistemas de gerenciamento de aprendizagem (LMS) existentes. Por estar hospedado na infraestrutura da Alcatel-Lucent, a sala de aula virtual utiliza o sistema de segurança da empresa.

PUBLICIDADE

A empresa informou que o recurso está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e tem aprovação do The Open Web Application Security Project (OWASP), fundação sem fins lucrativos que busca melhorar a segurança de softwares.

“O Rainbow Classroom pode ser adaptado por uma escola ou universidade para otimizar a experiência de aprendizagem remota, garantindo a segurança dos dados e a facilidade de uso para professores e alunos”, afirmou o vice-presidente executivo da divisão de Negócios de Comunicação em Nuvem da Alcatel-Lucent, Moussa Zaghdoud.

Uma outra plataforma baseada em nuvem também chamada de Rainbow foi lançada em 2016, com o objetivo de conecta usuários, contatos e sistemas corporativos. Após a aquisição da Alcatel-Lucent pela Nokia em 2016, um dos grandes focos da primeira passou a ser a expansão do modelo de serviço em nuvem. (Com assessoria de imprensa)