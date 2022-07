Alcatel-Lucent e Lettel Cloud reforçam parceria no Brasil com ampliação de canais e atualização tecnológica

A iniciativa teve início em junho, com um roadshow em quatro capitais. As apresentações em Curitiba, São Paulo, Aracaju e Brasília contaram com 60 participantes

A Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) e a Lettel Cloud Enteprise reforçaram sua parceria com investimento na ampliação de canais e na atualização tecnológica.

A iniciativa teve início em junho, com um roadshow em quatro capitais. As apresentações em Curitiba, São Paulo, Aracaju e Brasília contaram com 60 participantes, entre Business Partners e clientes, e marcaram a retomada dos encontros presenciais, mas valores envolvidos na parceria não foram revelados.

Em 2021, a Lettel Cloud, empresa que distribui, implanta e mantém tecnologias de voz e dados, foi a parceira que mais se destacou no Brasil no programa Digital Transformation Award 2021, da ALE, que é fornecedora de soluções de comunicação, redes da era digital e nuvem.

Sequência

O reforço da parceria com a Lettel Cloud dá sequência a uma série de acordos que a Alcatel-Lucent vem fazendo. No ano passado, a empresa francesa fez parceria com a Unentel, especializada em mercado de TI, para que esta passasse a distribuir seus equipamentos.

Em abril de 2022, parceria estratégica foi feita com a telecom norte-americana Avaya para acelerar a transformação dos clientes das duas empresas para a nuvem. O acordo estratégico estende a disponibilidade das soluções compostas OneCloud CCaaS (Contact Center as a Service) da Avaya para a base global de clientes da ALE, ao mesmo tempo em que disponibiliza as soluções de redes digitais da ALE globalmente para os clientes da Avaya.

No mês passado, a Alcatel-Lucent escolheu as tecnologias da Versa Networks para aprimorar as soluções de rede definidas por software da empresa.

Segundo a ALE, ao integrar as tecnologias da Versa Networks com o Versa Titan e o Versa SASE ao seu portfólio, a Alcatel-Lucent Enterprise expande as soluções de rede para organizações de médio porte, e passa a oferecer as vantagens do Shortest Path Bridging (SPB) como a configuração simplificada e a segurança otimizada em várias localidades remotas.

