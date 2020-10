Akamai abre sua plataforma de edge computing

A Akamai, empresa especializada em content delivery networks, está abrindo sua plataforma de edge computing para que os desenvolvedores possam executar código e criar microsserviços. O anúncio, feito ontem, 12, vem com as atualizações das plataformas do EdgeWorkers e Image and Video Manager (IVM).

O EdgeWorkers passou a rodar microsserviços criados por terceiros, relatórios de desempenho e consumo de recursos e uma nova API que permite a recuperação de recursos de consumo e dados de desempenho. No IVM, as atualizações trouxeram melhorias que afetam a qualidade de vídeo, novas métricas para o painel de imagem e relatórios de análise de vídeos.

A empresa reafirma que “a origem não é mais necessária”. Isso significa dizer que os padrões de consumo de hoje exigem uma baixa latência e conformidade baseada na geografia, que os servidores de borda podem oferecer, em detrimento dos datas centers centralizados. (Com assessoria de imprensa)