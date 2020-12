Ajit Pai deixa a FCC no começo de 2021

O republicano chegou ao cargo de chefe do FCC indicado por Trump e sua saída coincide com o a posse de Biden na presidência dos EUA

O chefe da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, Ajit Pai, anunciou sua saída do órgão para 20 de janeiro de 2021. A data coincide com a posse de Joe Biden na presidência do país.

Pai é republicano e o primeiro estadunidense de descendência asiática a ocupar o cargo. Ele foi indicado para a comissão do órgão em 2012, durante o governo Obama. Mas ascendeu ao posto de presidente em 2017 sob o governo de Trump.

Sua gestão se destacou por reduzir a neutralidade das redes de comunicações. Na disputa do 5G, Pai classificou em junho deste ano as empresas chinesas ZTE e Huawei como ameaças a segurança nacional, as proibindo de se beneficiar do Fundo de Serviço Universal (USF), um subsídio para telecomunicação.

PUBLICIDADE

Ele também foi responsável por presidir uma séria de leilões de espectros centrais para a próxima geração de conectividade. Além disso, Pai autorizou negócios de transações bastante volumosos, como a fusão entre T-Mobile e Sprint, que movimento US$ 26 bilhões. (Com agências internacionais)