A Claro entrega aos agricultores redução de custo e aumento de produtividade, sem prejudicar o solo. As suas soluções estão presentes em quatro linhas principais: agricultura digital, gestão logística, armazenamento e rastreabilidade. Adotando a tecnologia NB-IoT e CAT-M1, a empresa oferece cobertura oito a dez vezes maior do que a cobertura do 4G.

