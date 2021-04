AGROtic 2021 traz as soluções via satélite para o campo

Dirigentes da Embratel, da SATCOM e da Sateliot participam do painel no dia 5 de Maio, juntamente com o presidente da Abrasat.

As novas constelações de baixa órbita via satélite e os novos serviços dos satélites geoestacionários estão revolucionando o acesso digital nas áreas rurais de todo o mundo. E também chegam ao Brasil ou ampliam as suas ofertas. E para apresentar o que já existe e o que vem por aí, o AGROtic 2021 preparou uma Mesa Especial sobre a conexão via satélite.

O Painel irá acontecer a partir das 9h30 do dia 05 de maio e contará com a presença dos seguintes executivos: Eugenio Mrozinski , Diretor Comercial da SATCOM; José Antônio Gonzalez, Gerente de Produtos e Projetos Especiais da Unidade de Satélites da Embratel; e Stephan Bernard Baró , Diretor de Desenvolvimento de negócios na Sateliot. O debate será mediado por Fábio Alencar , Presidente da Abrasat.

No mesmo dia 05, a Trópico e a Ericsson apresentam as soluções que estão revolucionando a produção da agropecuária brasileira. E também reunirá diferentes especialistas para apresentar o que a Inteligência Artificial pode fazer para acelerar as transformações do agribusiness brasileiro e haverá ainda a Mesa Redonda sobre os 15 anos da ESALQtec.

PUBLICIDADE

Para a mesa de Inteligência Artificial, que começará às 11 horas, já estão confirmados Igor Dsiaducki , leader de Innovation and Digital Transformation Sales Development do SAS; Valter Wolf , Gerente de Produtos da Oi Soluções; Vitor Knop, Gerente de Consultoria da Logicalis. O painel será moderado por Marcos Scalabrin, Consultor de Tecnologia da ESALQTec.

O AGROtic 2021 acontece entre os dias 3 a 6 de maio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.