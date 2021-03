AGROtic 2021 traz a visão do produtor e do fornecedor de soluções sobre IoT

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

O evento, promovido por Tele.Síntese e ESALQTec,já tem confirmado mais de 40 palestrantes do agrobusiness e das empresas de conectividade e tecnologias digitais. Será realizado entre os dias 03 a 06 de maio.

O AGROtic 2021, que acontece entre os dias 03 a 06 de Maio, já conta com mais de 40 palestrantes confirmados. A programação está bastante diversificada, sempre apresentando os temas sobre Inovação, Conectividade e Produtividade agropecuária brasileira.

No primeiro dia, o AGROtic, que é uma promoção conjunta do Tele.Síntese e da ESALQtec, da USP, abre os debates às 9h30 com a Mesa “ Plano Safra 20 / 21. A inovação ganha mais Espaço”.

Participam dessa Mesa: Cleber Oliveira, Diretor de Inovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Silvia Massruha, Chefe-geral da Unidade de Informática Agropecuária da Embrapa e o Dep. Arnaldo Jardim, que integra a Frente Parlamentar da Agricultura. O mediador será Sérgio Barbosa, Gerente-executivo da ESALQtec .

No mesmo dia 3, a partir das 11 horas, a Internet das Coisas estará em debate por quem a usa e quem oferece soluções. Participam do painel diretores da Claro e da Vivo e o diretor de Operações da Jalles Machado, Joel Soares da Silva e o gerente de Inovação do Grupo São Martinho, Walter Maccheroni.

As inscrições são gratuitas por aqui