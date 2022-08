Agronegócio: TIM faz parceria com Usina Santa Vitória em Minas Gerais

A TIM anunciou nesta quinta-feira, 11, seu primeiro projeto “4G no Campo” para o estado de Minas Gerais, com parceria da Usina Santa Vitória Açúcar e Álcool (SVAA).

PUBLICIDADE

Situada no Pontal do Triângulo Mineiro, entre a cidade de Santa Vitória e o distrito de Perdilândia, a usina é referência no setor sucroalcooleiro, com capacidade de produção de até 240 milhões de litros de etanol hidratado por safra.

A parceria entre a Usina Santa Vitória e a TIM prevê levar a cobertura 4G às 160 propriedades do grupo e às comunidades vizinhas, atendendo mais de 37 mil hectares de produção de cana de açúcar. A população local, de aproximadamente 20 mil habitantes, além dos cerca de 1.500 colaboradores diretos, será coberta com a instalação das antenas pela operadora.

Após ser adquirida pelo Grupo Geribá Investimentos em setembro de 2020, a Usina Santa Vitória executou um projeto de investimentos em tecnologia que envolveu novos sistemas de controle e gestão, computadores de bordo, mobilidade e conectividade. O projeto “4G TIM no Campo” é visto como fundamental para esse processo de transformação digital.

“Conseguimos eliminar apontamentos manuais, acompanhar 100% de nossa frota operacional de CTT online, aumentar a eficiência operacional e agilidade no processo de tomada de decisão. A conectividade foi essencial para melhorar consideravelmente a gestão da operação, reduzindo o tempo de identificação de falhas operacionais e execução dos ajustes necessários de forma rápida e assertiva”, explica o Diretor da SVAA, Vinicius Zabisky.

Para Paulo Humberto Cerchi Gouvea, Diretor de Soluções Corporativas da TIM Brasil, diz que a tele segue firme no projeto de expandir sua cobertura rural. “A solução 4G TIM no Campo existe há mais de 4 anos e, desde então, conectamos mais de sete milhões de hectares com 4G e mais de quinze milhões de hectares com a tecnologia Narrow Band IoT (NB-IoT)”, lembra.

PUBLICIDADE