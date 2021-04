Agritechs apresentam suas soluções no AGROtic 2021

A criatividade das Agritechs, start ups que desenvolvem soluções para a agropecuária brasileira, não poderia deixar de estar presente no AGROtic 2021. O Congresso, que será realizado entre os dias 3 e 6 de maio, e é uma promoção conjunta da ESALQtec, da USP, e da Momento Editorial, contará com a apresentação de quatro empresas inovadoras no dia 06 de maio, a partir das 14h30. São elas:

A2W – É focada em aproximar as empresas aos seus clientes. Somos uma empresa de tecnologia e inovação, focada em aproximar as empresas aos seus clientes. Cria canal B2C (business to consumer) com alta performance, fácil utilização, eficiência e baixo custo. Utiliza ferramentas inteligentes para criação de apps interativos, painéis com indicadores e dashboards indispensáveis. São usadas soluções de inteligência artificial, internet das coisas, automações e interações tecnológicas com sistema em nuvem. A tecnologia reduz o tempo de resposta das demandas do produtor rural gerando mais oportunidades aos times comerciais e de planejamento, aumentando a eficácia no tratamento dos dados e disponibilizando as informações relevantes de forma segura.

Agromakers – Desenvolve sistema para automatização da irrigação através de sensores com leitura direta da umidade do solo.

Tem como objetivo tornar o uso da água sustentável no agronegócio. O desenvolvimento das tecnologias empregadas ocorreu na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” através de teses de doutorado e na incubadora tecnológica ESALQTec.

Inforow – É um software com algoritmos proprietários e registrados que efetua análises radiométricas e geométricas em pixels, identificando e reconhecendo padrões em orto-imagens. Os resultados das análises permitem atuação localizada em problemas que afetam a produtividade. Utilizado atualmente em mais de 600 mil hectares de áreas produtivas, a solução faz identificação geográfica de plantas, reconstrução de fileiras de plantio (utilizável em piloto automático), separação dos trechos com ausência/falha de vegetação e verificação da qualidade de paralelismo das fileiras, entre outros.

Systech Feeder– O Systech Feeder é um sistema integrado de hardware & software de monitoramento em tempo real.

A solução monitora em tempo real o consumo de concentrados e desempenho (ganho de peso e altura) de bezerras leiteiras em sistemas individuais de criação durante a fase de aleitamento. Através de uma plataforma amigável, a solução permite monitoramento individual das bezerras, geração de relatórios e envio de notificações para o celular sobre situações que ocorrem com o animal.