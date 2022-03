Agora traz revendas para conhecer as tendências do MWC

As principais tendências tecnológicas, de negócios e de estratégia empresarial são apresentadas no Mobile World Congress, promovido pela GSMA, entidade que reúne os principais operadores de telecomunicações e da indústria digital, e que também visa a promover a colaboração internacional em comunicações móveis sem fio.

Trata-se de um dos eventos mais importantes na área de tecnologia da informação e telecomunicações do mundo. Este ano, como linha central, foi escolhido o tema: “Vamos construir um futuro sustentável, produtivo e inclusivo com #NoBoundaries”.

Este foi o evento que a Agora, distribuidora brasileira das mais importantes tecnologias de TICs e telecomunicação criadas pela Huawei, escolheu para trazer seus principais canais revendedores e integradores do setor privado e do governo. “É uma de nossas principais estratégias para 2022, visando prepará-los e colocá-los em contato com as principais tendências tecnológicas de mercado. Decidimos estar presentes em Barcelona”, afirma João Carlos Branco, diretor de Canais de Distribuição da empresa.

Ele observa que, para atender as necessidades e entregar uma melhor experiência para seus clientes no uso e aplicação da tecnologia de informação, é importante que os parceiros da Agora se apropriem do conhecimento de cada produto e solução a serem fornecidos aos clientes. “Estamos, desta forma, exercendo nosso papel enquanto distribuidores de tecnologia e de valor agregado no Brasil”, completa o executivo.

Diferencial de Mercado

“Nós aproveitamos a oportunidade de trazer nossos principais parceiros para conhecerem as novas tecnologias e soluções apresentadas pela Huawei, que serão grandes diferenciais tecnológicos para o mercado brasileiro. A Huawei traz como mensagem principal “The Future is here”, assinala Branco.

Para confirmar a mensagem da empresa, de que o futuro já chegou, Branco citou dois lançamentos da fabricante, apresentados no MWC, que prometem provocar impactos muitos positivos no mercado brasileiro.

O primeiro é o Appliance de Backup em disco Huawei OceanProtect, que promete proporcionar um backup ágil com armazenamento NVMe e também preparado para longa retenção de dados. O segundo são os novos pontos de acesso Wifi-6 AirEngine 5761-12W, criados para serem instalados em espelhos de tomada, para clientes que necessitam de uma conexão ágil, com alta densidade de acessos, além da garantia de alta disponibilidade para os mais diversos dispositivos. “São produtos bastante inovadores e irão preencher uma importante lacuna do mercado brasileiro”, aposta ele.

