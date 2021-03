Agência Uhaau, especialista em marketing para empresas de telecom

Depois de se formar em jornalismo, Camila Nogueira iniciou sua carreira em veículos de comunicação da capital mineira, sua cidade natal, se especializou em marketing e, ao longo da sua trajetória, percebeu um nicho de mercado que traria novas possibilidades e crescimento: o segmento de telecomunicações.

Atuando há mais de 8 anos no segmento, Camila explica que ao passar por corporações renomadas no âmbito público e privado, percebeu uma carência de profissionais qualificados e especializados para atender com êxito o mercado de Provedores Regionais de Internet, os ISP’s.

Após esse insight, Camila abriu a agência Uhaau, localizada em Belo Horizonte, que atualmente conta uma equipe em torno de 30 profissionais e atende empresas de todo o Brasil. “Para se ter uma ideia, o Brasil é hoje a 5ª maior rede do mundo e, de acordo com a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint), as novas demandas trazidas pela pandemia refletem nos números da internet no Brasil. Desde março, os pequenos provedores registraram uma alta de 43% nas contratações de banda larga. Ou seja, temos muito para explorar e oferecer soluções assertivas de comunicação e marketing para o segmento”, explica.

PUBLICIDADE

Camila ressalta que as empresas de Telecom, assim como o cidadão comum e uma webcelebridade, devem investir em conteúdo proprietário, de qualidade e que tenha ligação com seus públicos de interesse. “O profissional de comunicação dentro das organizações, por sua vez, precisa ter um olhar comportamental sobre o uso da mídia por seus públicos e entender que o fator humano, mais do que nunca, é o que dita as regras e apostar em uma comunicação integrada, que valorize relações, que considere gerar valor e legitimidade”, afirma.

A expectativa da agência para 2021 é crescer 50% e aumentar em 50% a cartela de clientes. “A nossa meta é continuar crescendo e nos tornar cada vez mais referência no mercado. Isso porque temos experiência, respiramos inovação e construímos relações”, finaliza.