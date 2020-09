AGE aprova incorporação da TIM Participações pela TIM S.A

Fato relevante divulgado hje,31, à noite pela TIM informa que as assembleias da TIM Participações S.A (TPAR). e a TIM S.A., (TSA) aprovaram a incorporação da TPAR pela TSA. A incorporação está condicionada à listagem da TSA no Novo Mercado. Uma vez verificada e concluída a

listagem, a TPAR será extinta e sucedida, a título universal, em todos os direitos e obrigações, pela TSA, nos termos do artigo 227 da Lei das S.A.

As ações de emissão da TPAR continuarão a ser negociadas no Novo Mercado até que o pedido de registro de listagem das ações da TSA no Novo Mercado seja deferido pela B3 e a incorporação seja consumada. Após a conclusão de tais processos, as ações de emissão da TPAR serão efetivamente substituídas por ações ordinárias de emissão da TSA.

A TSA passará a negociar as suas ações na B3 com o ticker “TIMS”, e passará a ter American Depositary Receipts (“ADRs”) negociadas na Bolsa de Valores de Nova York – New York Stock Exchange (“NYSE”) com o ticker “TIMB”. A incorporação prevê a possibilidade de exercício do direito de recesso pelos

acionistas titulares de ações da TPAR.

PUBLICIDADE