Afiliada Record TV entra para a grade de programação da Sky

A partir de hoje, 4, a Sky inclui do sinal da afiliada Record TV em Minas Gerais. A programação local do canal será disponibilizada para os telespectadores dos pacotes pós e pré-pago com recarga ativa, em SD e HD, e com qualidade de som e imagem 100% digitais nos canais 7 e 407.

PUBLICIDADE

Desde 2017, a operadora lançou mais de 80 sinais regionais à sua grade de TV. Com a inclusão da programação regional da Record TV Minas, a operadora passa a disponibilizar seis afiliadas Record TV em sua programação: