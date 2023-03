A adoção de tecnologia por empresas brasileiras avançou 8,5% no ano passado, mostra estudo desenvolvido pela consultoria IDC Brasil e idealizado pela Oi Soluções, braço B2B da operadora Oi.

Em 2021, a nota média dos negócios – levando em conta segurança da informação; adoção de nuvem e modernização da infraestrutura; e aplicação de serviços de TI aos negócios – era de 48 pontos. A pontuação subiu para 52,1 em 2022, de acordo com o Indicador de Excelência em Tecnologia e Inovação (INEXTI), que faz uma ponderação dos três quesitos.

A pesquisa, cujos resultados foram divulgados nesta terça-feira, 28, em coletiva de imprensa online, foi realizada com base em 200 entrevistas com tomadores de decisão e influenciadores na contratação de serviços de TI de empresas com mais de 250 funcionários. O levantamento inclui negócios dos setores de serviços, educação, saúde, varejo, manufatura, finanças, recursos/utilidades e governo.

Pilares

Numa escala de zero a 100, as notas dos três pilares que compõem a pesquisa melhoraram de 2021 para 2022. O quesito segurança da informação, por exemplo, passou de 40,1 pontos para 44,4 pontos, enquanto o tópico adoção de nuvem e modernização da infraestrutura avançou de 54,3 pontos para 58,1 pontos. Serviços de TI aplicados aos negócios, por sua vez, subiu de 49,7 pontos para 53,7 pontos.

Avaliando segurança da informação isoladamente, o estudo mostra que há preocupação por parte das empresas com esse tema. Contudo, somente uma parte tem implementado soluções abrangentes. Além disso, a responsabilidade ainda é muito concentrada em diretores e gerentes de TI, e não em executivos de segurança da informação. Ainda sobre o tema, 66% das empresas já contrataram consultorias para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

No que diz respeito à nuvem e à infraestrutura, a pesquisa destaca que grande parte das empresas ainda roda suas aplicações mais críticas em ambientes de TI tradicionais. Todavia, os ambientes multicloud tendem a crescer, com muitas companhias recorrendo a mais de um tipo de nuvem, pública ou privada. Quantos aos desafios para a migração para a nuvem, as empresas citam problemas com conectividade (39%), dificuldade para prever custos (38%) e falta de capacitação técnica (20%).

Por fim, a aplicação de serviços de TI aos negócios indica que mais empresas estão vinculando a área às atividades empresariais. No entanto, o relatório ressalta que ainda há espaço para que os departamentos de TI se tornem, de fato, habilitadores de negócios.

“Gostaríamos de ver uma evolução mais concreta em relação à segurança da informação, porque muitos clientes comentam que não acreditam ser alvos de uma intrusão, ataque ou fraude”, afirmou Luciano Saboia, diretor de Pesquisa e Consultoria de Telecomunicações para América Latina da IDC.

As empresas que desejam avaliar o seu grau de maturidade digital podem preencher a pesquisa no site da Oi Soluções. Com base nos dados, o sistema gera um relatório com o indicador, além de recomendações de atuação.

“Os resultados [do INEXTI] contribuem para que possamos entender melhor o mercado e auxiliar os clientes na direção de soluções que eles precisam”, destacou o vice-presidente da Oi e head da Oi Soluções, Marcelo Leite, durante o evento.