Adesão à Convenção de Budapeste é constitucional, diz relator na Câmara

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Convenção traz diretrizes para compartilhamento de dados entre países. A adesão do Brasil ao documento tem apoio do setor de TICs.

O deputado Vitor Hugo (PSL-GO), relator de projeto relativo à Convenção sobre o Crime Cibernético, celebrada em Budapeste, em 23 de novembro de 2001, diz que a proposta é constitucional. O documento se refere ao Projeto de Decreto Legislativo nº 255/ 2021, elaborado pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. O projeto tramita sob o regime de urgência.

PUBLICIDADE

Se aprovado o projeto, o Brasil vai aderir à Convenção que traça diretrizes de segurança cibernética entre os signatário. A convenção trata de crimes contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados e sistemas de computador; crimes informáticos; crimes relacionados ao conteúdo da informação – pornografia infantil; e violação de direitos autorais e de direitos correlatos.

Conforme o relator, o tratado “traz mecanismos que visam ampliar e facilitar a colaboração entre as autoridades policiais, judiciais e órgãos de investigação de diferentes países”.

Auxílio mútuo

Hugo também indica que há previsões quanto ao auxílio mútuo relativo ao recolhimento de dados de tráfego em tempo real e à interceptação de dados de conteúdo. “Além disso, o Tratado determina a articulação de uma rede “24/7” em que cada Estado-membro poderá designar um ponto de contato que deverá permanecer disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a fim de assegurar a prestação de assistência imediata a investigações ou procedimentos relativos a infrações penais associadas a dados e sistemas informáticos, ou a fim de recolher provas eletrônicas de uma infração penal”, escreve.

Diz ainda que a demanda pela adesão do Brasil soma-se ao Marco Civil da Internet, “visando suprir a carência por um marco equivalente na seara criminal que delimitasse parâmetros para a persecução penal de tais crimes que, por sua própria natureza, transcendem as fronteiras geográficas”.

O relator reforça que há sofisticação e aumento exponencial do número de crimes cibernéticos, com a migração de delitos comuns como fraudes, estelionatos, ameaças e extorsões para o meio digital.

“Saliente-se que esses delitos não têm encontrado nem capacitação para o seu combate, nem ferramentas jurídicas aptas a permitir a persecução penal efetiva. Desse modo, o ingresso do Brasil na Convenção proporcionará às autoridades brasileiras acesso mais ágil a provas eletrônicas sob jurisdição estrangeira, além de uma eficiente cooperação jurídica internacional, indicando também parâmetros para armazenamento de dados sensíveis, busca e apreensão de dados informáticos e princípios gerais relativos à extradição”, acrescenta.

Alega ainda que a harmonização da legislação brasileira com a legislação de outros países facilitará a cooperação internacional em investigações e a extradição dos envolvidos. A adesão do Brasil à convenção tem apoio do setor de TICs.