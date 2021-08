Addi traz ao Brasil modelo “buy now, pay later”

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A fintech colombiana acaba de receber aporte de US$ 65 milhões e expande operações no Brasil.

Fundada em finais de 2018, a Addi recebeu, recentemente, aporte de US$ 65 milhões, liderado pela Union Saquare Ventures, e parte dos recursos foi utilizada para a expansão dos negócios no mercado brasileiro.

A novidade que a fintech trouxe ao Brasil é o modelo ‘buy now, pay later’, uma espécie de carnê digital que permite a compra parcelada sem cartão de crédito e sem juros. “O nosso diferencial para o e-commerce e para o consumidor é vender mais com a inclusão de uma população que não possui cartão de crédito ou tem um limite baixo, podendo parcelar suas compras em até três vezes sem juros”, explica Caio Ribeiro, diretor-geral da Addi no Brasil.

PUBLICIDADE

Leia reportagem completa no Digital Money Informe