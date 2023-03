Acordos entre Brasil e China favorecem transações BRL - RMB

Instituições bancárias do Brasil firmaram acordo com empresas chinesas para favorecer transações entre os países (BRL – RMB). As parcerias foram oficializadas durante visita de empresários à China nesta semana.

Os executivos da iniciativa privada embarcaram para a China, inicialmente, para acompanhar a comitiva brasileira na primeira visita ao país na gestão do governo Lula. No entanto, o presidente da República precisou adiar a ida ao país após um diagnóstico de pneumonia, fazendo com que os ministros também deixassem a viagem para outra data, ainda a ser confirmada.

Apesar do adiamento dos acordos entre o governo brasileiro e chinês, as empresas cumpriram agenda em diversos eventos setoriais. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), um dos avanços veio do Banco BOCOM BBM, que anunciou adesão ao CIPS (China Interbank Payment System) – alternativa chinesa ao Swift – se tornando a primeira instituição bancária participant direta desse sistema na América do Sul. A expectativa é a redução dos custos de transações comerciais com o câmbio direto entre BRL e RMB.

Outro acordo ocorreu por meio da sucursal brasileira do Industrial and Commercial Bank of China, que passa a atuar como banco de compensação do RMB no Brasil. “As reduções das restrições ao uso do RMB objetiva promover ainda mais o comércio bilateral e facilitar investimentos com o RMB”, diz nota do ApexBrasil.

A própria ApexBrasil assinou um instrumento de cooperação com a Beijing Hycore Innovation, com o objetivo de “apoiar startups brasileiras a estabelecer negócios com a China, no contexto da competição de empreendedorismo e evento global HICOOL 2023”.

Na área de infraestrutura, houve acordo entre a Odebrecht Engenharia e Construção, a Power China e a Sete Partners para trazer soluções conjuntas a projetos brasileiros.

Ao todo, foram 20 acordos, a maioria deles na área agrícola e sustentabilidade ambiental. Entre eles, há duas parcerias entre a Vale e instituições bancárias chinesas. Uma delas foi firmada com o Industrial and Commercial Bank of China (o ICBC) e outra com o Bank of China, para cooperação financeira envolvendo linhas de crédito abrangentes para mineração no Brasil e para grandes projetos ao redor do mundo, além de outras parcerias financeiras, especialmente cooperação financeira verde, fortalecendo projetos de energia verde.

Com informações da ApexBrasil