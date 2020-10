Acionistas da Oi reelegem conselho de administração

Os acionistas da Oi se reuniram na sexta-feira, 16, para votar proposta da diretoria de reeleição do conselho de administração do grupo. Dois dos conselheiros, no entanto, apresentaram no mesmo dia renúncia ao cargo: José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha e Wallim Cruz de Vasconcellos Junior.

Assim, dos 14 integrantes que seriam reeleitos, ficaram 12. Os acionistas ratificaram a proposta, e reelegeram:

Eleazar de Carvalho Filho

Claudia Quintella Woods

Henrique José Fernandes Luz

Marcos Bastos Rocha

Marcos Grodetzky

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana

Paulino do Rego Barros Jr

Roger Solé Rafols

Armando Lins Netto

N0 lugar dos conelheiros que renunciaram, assumem:

Mateus Affonso Bandeira, indicado pelo fundo de investimentos Polo

Luis Maria Viana Palha da Silva, indicado pela Bratel (Pharol)

A Anatel já concedeu anuência para que os Conselheiros reeleitos sigam nas funções. A posse dos outros dois conselheiros está sujeita à anuência da agência.