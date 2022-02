Acessos em banda larga fixa crescem 1,4% em dezembro

Os acessos à internet em banda larga fixa cresceram 1,4% em dezembro frente ao mês anterior para 41,4 milhões de conexões. A maior alta foi verificada na região Nordeste, com 2,5% mais de assinantes. As prestadoras de pequeno porte tiveram evolução positiva de 3,3% na mesma comparação, chegando a 19,3 milhões de conexões, recuperando as perdas apresentadas em meses anteriores. As grandes teles ficaram praticamente estáveis (-0,1%) e, juntas, respondem por 22,1 milhões de contratos.

Os ISPs tiverem melhores desempenho nas regiões Centro-Oeste, com alta de 4,9%; Sudeste, com 4,2% de contratos a mais e Nordeste, com 3,9% de novos acessos. Já as grandes tiveram variações negativas em todas as regiões, com exceção da Norte, onde avançaram 0,4%. As conexões fornecidas pelos ISPs chegam cada vez mais próximas ao número de contratos das grandes operadoras juntas.

Os acessos em fibra ópticas subiram para 25,9 milhões de conexões. A tecnologia está presente em 16,6 milhões dos acessos das PPPs e em 9,3 milhões dos contratos das teles. Enquanto os planos com velocidade acima de 34 Mbps chegaram a 32, 9 milhões, sendo 15,3 milhões ofertados pelas competitivas e 17,6 milhões pelas prestadoras de maior porte.

Entre as grandes operadoras, a Claro manteve a liderança com 9,7 milhões de acessos, seguida da Vivo, com 6,3 milhões e da Oi, com 5,2 milhões de conexões. Entre as PPPs, a liderança é da Brisanet, com 824,8 mil acessos, seguida da Algar, com 745,7 mil e da Unifique, com 468,6 mil. Mas os números das competitivas se referem ainda ao mês de novembro.

Os dados colhidos pela Anatel foram divulgados nesta segunda-feira, 7. Em novembro, os acessos em banda larga fixa recuaram 1,2%, As PPPs perderam 2,5% naquele mês.

