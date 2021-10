Accenture conclui aquisição da Experity

A Accenture finalizou a compra da Experity, transação que a empresa já havia anunciado no dia 20 de setembro. Os termos da aquisição não foram divulgados.

A Experity é especializada em soluções de comércio baseadas em nuvem no Brasil. Fundada em 2003 e sediada em São Paulo, oferece consultoria, implementação, suporte e outros serviços relacionados para as principais plataformas; e opera relacionamentos estratégicos com parceiros do ecossistema, incluindo Adobe, Salesforce, Oracle, SAP e Microsoft.

PUBLICIDADE

Com a aquisição pela Accenture, a equipe de aproximadamente 420 pessoas da Experity se junta à da compradora, e a união possibilita aumentar a habilidade da empresa em fornecer experiências de comércio.

Expansão

A compra da Experity dá sequência a uma série de aquisições da Accenture. Em janeiro deste ano, a Accenture comprou a Real Protect, provedora brasileira de serviços gerenciados de segurança e defesa cibernética.

Em junho, foi a vez da Umlaut ser adquirida pela Accenture. A consultoria em engenharia e serviços sediada na Alemanha passou a integrar a Industry X, divisão da Accenture voltada ao atendimento do setor industrial.