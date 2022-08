Accenture compra a Tenbu e expande seus negócios em nuvem

A Accenture anunciou nesta segunda, 1, que adquiriu a Tenbu, empresa de data and analytics na nuvem. De acordo com a compradora, a equipe de 170 especialistas em dados da adquirida será aproveitado e se juntará ao time Data & IA no ambiente Accenture Cloud First. Os valores da transação não foram divulgados.

Com a aquisição, a Accenture expande seus recursos Cloud First não só na América Latina, mas globalmente. Com sede em São Paulo, a Tenbu é a 11ª aquisição da Accenture na região nos últimos seis anos, incluindo Organize Cloud Labs, do Brasil; Wolox e Ergo, da Argentina, entre outras.

A série de aquisições da Accenture é abrangente. Em 2020, por exemplo, a empresa comprou a divisão de segurança cibernética da Symantec. No ano anterior, a consultoria já havia investido quase US$ 1,2 bilhão em 33 aquisições em áreas estratégicas.

Lista de compras

A negociação com a Symantec deu continuidade a uma sequência de aquisições da Accenture na área de segurança cibernética em cinco anos. Foram compradas Deja vu Security, iDefense, Maglan, Redcore, Arismore e FusionX, por exemplo.

Ainda em 2020 a Accenture firmou acordo de aquisição da Sentelis, empresa francesa especializada em design e dimensionamento de dados e recursos de inteligência artificial (IA).

Dois meses depois foi a vez da brasileira Organize Cloud Labs ser adquirida. No início de 2021, outra brasileira entrou na lista de compras da Accenture: a Real Protect, empresa especializada em defesa cibernética.

No ano passado, a carteira de aquisições da Accenture também aumentou com a compra da Pollux, Umlaut e Experity․

A nova aquisição deixou bem animado o CEO da Tenbum, Carlos Pinto. “A integração com a Accenture Cloud First e o acesso a oportunidades de negócio nas divisões Accenture Technology, Song, Strategy & Consulting e Operations também são uma grande oportunidade de crescimento para nossas equipes”, falou o executivo.

