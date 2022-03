Acaba o bloqueio ao Telegram

Acabou a ordem de bloqueio ao Telegram no final da tarde de domingo, após a mídia ter cumprido todas as determinações do STF

Acabou o bloqueio ao Telegram após o cumprimento de todas as determinações estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes revogou, no final da tarde do domingo, 20, a decisão que impedia o seu funcionamento Brasil.

Moraes havia acolhido o pedido da Polícia Federal e determinado à Anatel que mandasse todos os provedores de internet bloquearem o funcionamento da rede no país. A previsão era de que o bloqueio fosse efetivamente iniciado a partir de hoje, segunda-feira, e, com o fim da ordem, na prática acabou não ocorrendo o fim do acesso aa mídia, para a maioria dos usuários de telecomunicações brasileiros.

Entre as medidas determinadas por Moraes, e que teriam sido inteiramente cumpridas pelo site estavam presentes:

Exclusão da publicação de um link do presidente Jair Bolsonaro, no qual ele quebrava o sigilo de um inquérito da PF sobre ataque de hacker no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente está sendo investigado por conta dessa divulgação.

Bloqueio do canal Claudio Lessa, servidor da Câmara dos Deputados e bolsonarista

Indicação de representante no país, que passa a ser o advogado Alan Campos Elias Thomaz

Informação de todas as providências adotadas para o o combate a desinformação e divulgação de notícias falsas no canal.

Além de excluir os perfis e links, o Telegram irá fazer um monitoramente manual dos 100 canais mais populares diariamente. E quem criar fake news não poderá criar novos caais. Ainda, todos os perfis relacionados ao blogueiro Allan dos Santos, foragido, foram bloqueados, informou a empresa.

O documento enviado ao STF com as garantias foi assinado pelo fundador do site, Pavel Durov, com pedido de desculpas

