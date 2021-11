Abrintel acompanha aprovação da Lei das Antenas em 20 capitais

No total, a associação tem discutido a atualização da legislação municipal de antenas com 200 cidades, o que leva o presidente da Abrintel a considerar que já há um movimento bem consolidado para adequação à LGA

A Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (Abrintel) está em contato com 20 das 27 capitais do Brasil para discutir a adequação dos municípios a Lei Geral das Antenas de 2015 e desburocratização da instalação de infraestrutura de telecomunicações, comentou o presidente da Abrintel, Luciano Sutz, hoje, 23, no evento Teletime TEC.

No geral, a organização está acompanhando o desenvolvimento da legislação de instalação de antenas em 200 cidades, incluindo as 100 maiores do Brasil. Durante o evento, o executivo não chegou a citar o nome das capitais já envolvidas nas discussões.

“Agora, nós temos realmente um movimento bem consolidado, mas ainda longe de terminar pela quantidade de municípios que temos no Brasil, em direção a fazer essa atualização”, opina Stutz.

O presidente da Conexis, Marcos Ferrari, afirmou que o movimento das cidades para aderir à LGA é “tímido, mas positivo”. Há expectativa de que a aderência das grandes cidades deem direcionamento para a adequação das pequenas e médias. Ele comentou ainda que a aceitação da infraestrutura de telecom tem aumentado ao longo do tempo.

“Provavelmente, dois, três anos atrás, tinha muito mais trabalho do que tem hoje. Acho que o trabalho em conjunto das associações envolvendo as antenas, com apoio do Governo Federal, do Ministérios da Economia e das Comunicações e da Anatel, reforçaram junto as autoridades municipais a importância de uma legislação mais moderna”, disse.

Ferrari também relembrou a análise produzida pela Conexis sobre atualização da Lei das Antenas no Brasil. Com base nos critérios de proximidade da regulação municipal com a LGA e a velocidade da liberação da licença das antenas, a organização concluiu que apenas sete das 27 capitais brasileiras estão aptas a receber a 5G. São elas: Boa Vista, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Palmas, Porto Alegre e Porto Velho.

