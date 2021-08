Abrint identifica mais 526 localidades com fibra

A Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint) divulgou os resultados da segunda etapa da Campanha de Backhaul de Fibra, que visa auxiliar a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a atualizar a lista de localidades que possuem essa infraestrutura.

A entidade disponibilizou ferramenta que permitiu aos provedores regionais informarem se realmente há rede de infraestrutura na sua região. Essa etapa atual tinha como foco mapear as localidades específicas, principalmente as áreas rurais, e conseguiu identificar 526 localidades.

As regiões Sudeste, Nordeste e Sul foram as que tiveram mais localidades atualizadas e que não estavam identificadas pela agência reguladora, sendo 169, 142 e 125, respectivamente. Já as regiões Centro-Oeste e Norte, ambas receberam 45 atualizações cada.

Por meio desses dados, o órgão regulador consegue alocar as contrapartidas de investimento em backhaul de fibra dos vencedores do leilão 5G exclusivamente aos municípios que realmente ainda não têm essa infraestrutura. Além disso, se evita a duplicação de infraestrutura de rede, o mau uso de dinheiro público e a promoção de um desequilíbrio competitivo aos prestadores que já atuam nessas cidades.

O que é backhaul?

Backhaul é o termo usado para o segmento da rede que chega até os municípios, interligando-os com os backbones. São as ramificações do backbone que fornecem Internet às redes menores, como as dos provedores regionais, por exemplo.

Já Backbone são as redes utilizadas pelas operadoras para fornecer Internet para outras redes menores. São os grandes links de transmissão de dados a partir dos quais saem ramificações para atender outras redes. (Com assessoria de imprensa)