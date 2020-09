Abreu, da Oi, sugere subsídio ao acesso como alternativa ao Fust

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Modelo se baseia no programa Lifeline, dos Estados Unidos. Executivo diz, ainda, que é preciso avançar na regulação para garantir a sustentabilidade do setor.

O presidente da Oi, Rodrigo Abreu, defendeu hoje, 22, a criação de um programa público de subsídio a serviços de telecomunicações para famílias pobres. A proposta do executivo se espelha no “Lifeline Support for Affordable Communications”, conduzido pela FCC, equivalente à Anatel dos Estados Unidos.

Lá, o programa destina US$ 8 bilhões ao ano para famílias de baixa renda reduzirem os custos domésticos de conectividade. Famílias que comprovam ter baixa renda ganham o direito de assinar planos de telefonia fixa, móvel e banda larga com descontos. As operadoras participantes também precisam atender a critérios estabelecidos pela FCC para terem direito a receber os subsídios, que são calculados por residência atendida pelo programa.

PUBLICIDADE

A defesa de Abreu a este modelo se deu no Painel Telebrasil 2020. Ali, o executivo apontava o desvio de finalidade dos fundos setoriais, como Fust, que arrecadou mais de R$ 20 bilhões desde sua criação, em 2001. Pela lei, o dinheiro deveria ser destinado à universalização da telefonia fixa, mas na prática, o dinheiro foi represado por sucessivos governos. “Esse dinheiro não vai voltar”, lamentou.

Segundo Abreu, a sustentabilidade do setor ainda é um desafio, uma vez que a taxa de retorno sobre os investimentos é muito baixa. O programa de subsídio seria um dos elementos que permitiram mudar isso. “Precisamos buscar um equilíbrio para o setor para que ele possa atender e cumprir o seu papel social. Isso passa pela revisão das políticas públicas e as medidas de estímulo por meio dos fundos setoriais”, afirmou Abreu.

Ele lembrou que logo no início da pandemia o setor propôs a criação de um voucher chamado Conexão Solidária, mas que acabou não aprovado. “Existe uma atividade legislativa ainda muito grande sobre isso, tem duas propostas tramitando, a gente acredita que existam aspectos para melhorar, é importante evoluir para algo que faça sentido para o setor, para os usuários”, falou.

Concessão

Abreu também defendeu a criação de um sistema de obrigação para concessionárias diferente do atual e chamado, em inglês, de Carrier of Last Resort. Segundo o modelo, a operadora passa ter de cumprir compromissos apenas onde não existem alternativas.

“Existe uma inviabilidade econômica [da concessão] em muitos casos. O valor da tarifa hoje para alcançarmos o break even seria de R$ 100, o que é inviável, maior que um pacote básico de fibra. O valor de investimentos em cobre para os próximos quatro anos resultará em perdas de R$ 10 bilhões, que poderiam ser usados para expansão de fibra, 4G, 5G, e está sendo direcionado para investimento não produtivo em cobre”, afirmou.

Já o modelo de Carrier of Last Resort, restariam obrigações mínimas. Conforme slide apresentado, demandaria investimento anual de R$ 0,2 bilhão ao ano.