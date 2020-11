OEA abre inscrições para Fundo de Inovação de Cibersegurança de US$ 200 mil

Abriram ontem, 05, as inscrições para o Fundo de Inovação de Cibersegurança, no valor de US$ 200 mil para financiar projetos relacionados à segurança cibernética na América Latina. Esse fundo faz parte da inciativa dos Conselhos de Inovação em Cibersegurança, formado pela Organização dos Estados Americanos (OEA) e da empresa Cisco. O incentivo ainda contou com o patrocínio da Citi Foundation.

Podem se inscrever organizações cujos projetos de cibersegurança se encaixam nos seguintes segmentos: educação e conscientização; infraestruturas críticas; agências nacionais e políticas públicas; desenvolvimento de capacidades; trabalho remoto; inovação em segurança cibernética para pequenas e médias empresas (PMEs); mecanismos de resposta a incidentes; e crime digital.

As inscrições vão até o dia 16 de dezembro. Além de empresas, o fundo pode incluir projetos de centros educacionais, centros de pesquisa, centros de tecnologia, PMEs ou agências governamentais.

Os Conselhos de Inovação em Cibersegurança, que surgiram em 2019, visam promover recursos educacionais com o intuito de ajudar a diminuir a lacuna nas habilidades profissionais em segurança cibernética. A aliança também busca fomentar a adoção de práticas de cibersegurança frente às novas necessidades trazidas com o trabalho remoto.

Da mesma forma, o fundo está inserido na iniciativa da Citi Foundation “Criando uma Trajetória Profissional em Segurança Cibernética”, para o desenvolvimento na área de cibersegurança de jovens e famílias de baixa renda.

“Esta iniciativa [Fundo de Inovação de Cibersegurança] pode ser de grande benefício para fortalecer o ecossistema de segurança cibernética na América Latina, permitindo a criação de soluções de segurança que se adaptam ao cenário de ameaças regionais e apoiando o desenvolvimento de talentos em nossos países”, comentou André Salgado, chefe de segurança da informação do Citi América Latina. (Com assessoria de imprensa)