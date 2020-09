Abinee quer saber os custos para o fim da interferência na TVRO

A entidade vai contratar consultoria para estudar as duas alternativas que estão na mesa: a instalação de filtros nas antenas da TV por parabólica ou a migração dos canais de TV para a banda Ku do satélite.

A Associação Brasileira da Indústria Eletro Eletrônica (ABINEE) está contratando uma consultoria para elaborar um estudo sobre quanto custam as duas soluções postas na mesa para resolver a possível interferência das redes 5G nos serviços de TV aberta por satélite (TVRO) na frequência de 3,5 G. A entidade está com uma concorrência aberta para escolher uma entre três consultorias que disputam o contrato de elaboração do estudo.

A consultoria vencedora vai levantar quanto custa a solução de mitigação por meio da instalação de filtros contra eventuais interferências do 5G na transmissão de TV por satélite comparada defendida pelas operadoras. E também qual o real custo da migração total dos serviços de TV para a Banda KU, como defendem as empresas de satélite e as de radiodifusão. O estudo deve ficar pronto o quanto antes, pois a ideia é que dê subsídios para a decisão da Agência Nacional de Telecomunicações antes da definição do edital de 5G.

