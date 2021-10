Abinee: indústria mantém crescimento em postos de trabalho

A indústria eletroeletrônica abriu 1.154 postos de trabalho em agosto em relação ao mês anterior, conforme dados da Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica), com base em informações do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Segundo as informações da entidade, esse foi o oitavo crescimento consecutivo, acumulando elevação de 16,8 mil vagas de trabalho ao comparar com dezembro do ano anterior (248,1 mil). No total, são 264,9 mil funcionários empregados no setor.

Com exceção do mês de dezembro de 2020, o nível de emprego da indústria eletroeletrônica vem aumentando desde junho do ano passado. O saldo positivo no nível de emprego do setor apontado no mês de agosto foi resultado das admissões de 10,3 mil empregados e de desligamentos de 9,1 mil trabalhadores.