ABINC anuncia primeiro sandbox de IoT para cidade do interior do Paraná

Incubadora tecnológica deve ficar pronta no segundo semestre de 2023; iniciativa é uma parceria da entidade com Kotra, Tecpar e prefeitura local

A Associação Brasileira de Internet das Coisas (ABINC) anunciou, durante a Futurecom 2022, que a primeira cidade a receber o seu projeto Sandbox de Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês) será Ivaiporã, no interior do estado do Paraná.

A incubadora tecnológica sairá do papel por meio de uma parceria entre a ABINC, a Kotra, o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e a prefeitura local. O complexo deve ficar pronto no segundo semestre de 2023.

Segundo a ABINC, o projeto em Ivaiporã será modelo na aplicação de soluções de Internet das Coisas, com foco em sistemas de cidades inteligentes, em um município pequeno.

Na parceria, a Kotra ficará responsável por desenvolver soluções inovadoras para o setor de agronegócio, atrair empresas e investidores e criar um ambiente de inovação no município paranaense. Ao Tecpar, por sua vez, caberá identificar oportunidades de soluções em tecnologias que possam promover o desenvolvimento social, econômico e ambiental da cidade.

O presidente do Comitê de Cidades Inteligentes da ABINC, Aleksandro Montanha, destacou que o projeto surgiu após a entidade fomentar o acesso às tecnologias de IoT para cidades pequenas, de modo que o ecossistema inteligente não fique restrito às metrópoles do País.

“A pandemia comprovou que as pessoas não precisam se deslocar aos grandes centros para desenvolver um bom trabalho. Estando conectados e conhecendo os talentos do município, podemos estimular o desenvolvimento de Ivaiporã”, afirmou Montanha, em nota.

A expectativa é de que a construção da incubadora desperte o interesse de empresas e instituições para o desenvolvimento de soluções de IoT no interior do Paraná.

O presidente do Tecpar, Jorge Augusto Callado Afonso, ressaltou que a incubadora tecnológica será fundamental para descentralizar o processo de apoio a novos empreendimentos de inovação no estado da região Sul. “É importante que os centros regionais de referência, como Ivaiporã, ampliem e mantenham os seus processos de incubação”, reforçou, também em nota.

