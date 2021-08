ABES remove quase 60 mil conteúdos ilegais no 1º semestre de 2021

As remoções apresentaram aumento de 198% em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo 58 mil advindas de links que violavam propriedades intelectuais

A Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) removeu da web, no primeiro semestre de 2021, 59.779 anúncios, links e sites com conteúdo que davam acesso a arquivos que violam o Direito Autoral e a Propriedade Intelectual dos associados da entidade.

Até junho desse ano, a ABES contabilizou 58.154 links removidos por violarem os direitos de propriedade intelectual, além de 1.563 anúncios que promoviam produtos piratas. A entidade ainda derrubou 62 websites que ofereciam downloads ilegais de software. A organização faz as remoções desde 2015 por meio do Setor de Monitoramento da Internet da associação. Com isso, a Abes já excluiu 835 mil conteúdos ilegais no total.

O balanço deste ano aponta um aumento de 189% no número de links removidos em relação ao mesmo período em 2020. “Nos últimos anos constatamos que os sites de leilão têm investido bastante em ações e parcerias eficientes contra a pirataria, por isso, decidimos focar mais na remoção de links hospedados na internet, que possuem grande impacto na pirataria como um todo”, afirma Carolina Marzano, Compliance Officer e assessora de comitês da ABES.

A ABES faz um monitoramento contínuo da internet e notifica portais de e-commerce e os provedores de acesso. Essa ação objetiva proteger os consumidores, que podem estar expostos a vírus, malwares e sequestro de dados ao acessarem conteúdos ilegais. O monitoramento está inserido Programa de Proteção à Propriedade Intelectual (PPPI), do Mercado Livre, que foi fundado com a associação há 18 anos. (Com assessoria de imprensa)