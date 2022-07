Abert e Senai se unem para facilitar implantação do 5G no país

Entidades vão treinar jovens multiplicadores no apoio à instalação do novo kit digital de TV parabólica. Ação terá início em Brasília

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai – DF) lançam parceria para capacitação de jovens multiplicadores no apoio à instalação do novo kit digital de TV parabólica. Com a chegada do 5G a Brasília e cidades do Entorno do Distrito Federal, 400 alunos voluntários terão aulas práticas sobre a instalação de antenas e conversores para ajudar as famílias na migração da TV parabólica para a Banda Ku.

Nos dias 6 e 7, técnicos e engenheiros especializados, além de representantes de quatro fabricantes de parabólicas digitais e da Siga Antenado (Entidade Administradora de Faixa – EAF) explicarão para os alunos o processo de migração do sinal aberto da TV parabólica, atualmente na Banda C, para a Banda Ku, e ensinarão como instalar os equipamentos digitais. Os novos equipamentos garantirão a continuidade do acesso à programação gratuita da TV parabólica, no formato digital, com mais qualidade de imagem e som.

Brasília será a primeira capital a receber o sinal 5G stand alone, a partir de quarta-feira, 6. Com isso, a demanda para instalação do kit de TV parabólica vai aumentar na região, justificando a parceria.

“Além de capacitar os alunos para uma nova atividade, a Aert quer garantir que nenhum brasileiro fique sem acesso ao sinal aberto e gratuito da TV parabólica digital. De graça hoje, de graça sempre!”, afirma o presidente da associação, Flávio Lara Resende.

O lançamento oficial da parceria entre Abert e Senai acontece nesta terça-feira (5), às 19h30, na sede do Senai – Área Especial n°2, Setor C Norte, em Taguatinga (DF).(Com assessoria de imprensa)

