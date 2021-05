Acordo entre TIM e Faro Energy chega a 15 usinas solares

A TIM amplia seu projeto de geração de energia limpa e, em parceria com a Faro Energy, contará com mais 15 usinas solares para abastecimento de sua infraestrutura de rede até o fim do primeiro semestre de 2021. As plantas estão localizadas no Distrito Federal e em mais cinco Estados e têm potência instalada de 25 MWp, alimentando 970 antenas e torres da operadora no Nordeste e Centro Oeste.

A Faro é responsável pelo investimento, construção, operação e manutenção das usinas solares. Dez delas já estão operando e atendendo unidades consumidoras da TIM na Paraíba, Pernambuco, Ceará e no Tocantins. Outras cinco, localizadas no Distrito Federal e Rio Grande do Norte estão em estágio avançado de construção, com entrega prevista para junho. A expectativa é produzir mais de 45 GWh por ano quando todas as plantas estiverem operando, o que equivale ao consumo anual de mais de 20 mil residências.

Para a TIM, projetos de geração de energia limpa e renovável são fundamentais e fazem parte de seu compromisso com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança (sigla ESG, em inglês), como destaca Bruno Gentil, Chief Business Support Officer da companhia. “Estamos, atualmente, com 34 usinas de energia renovável em operação e queremos chegar a 60 até o fim de 2022, com geração mensal suficiente para abastecer uma cidade de 150 mil habitantes. Para alcançarmos esse objetivo, precisamos de parceiros com expertise e potencial de crescimento, como a Faro Energy, que atua alinhada aos nossos pilares ESG”, destaca o executivo.

A geração de energia proveniente das 15 novas usinas solares vai evitar a emissão de aproximadamente 15 mil toneladas de CO2 por ano, o equivalente ao plantio de 90 mil árvores ou uma redução da circulação de 8 mil veículos nas estradas. Até o momento, as plantas em operação evitaram a emissão de 3,7 mil toneladas de CO2 na atmosfera ou o equivalente ao plantio de 23 mil árvores. As usinas são equipadas com rastreador solar na fixação dos módulos, o que faz com que o equipamento acompanhe a posição do sol, proporcionando uma maior eficiência na geração de energia.

“Estamos investindo mais de R$ 100 milhões em nossa parceria com a TIM. Sabemos da importância de projetos de geração de energia sustentável para o país e queremos liderar, junto com a operadora, um mercado que está constantemente em busca de novas soluções e oportunidades”, comenta Pedro Mateus, CEO da Faro Energy. A elétrica já era fornecedora também da Oi, com quem fechou contrato no final de 2020.

O projeto

O acordo prevê atendimento de 977 unidades consumidoras da TIM. A Faro vai investir de R$ 100 milhões nas 15 plantas. Os projetos ficam na Paraíba, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Tocantins e Distrito Federal, e vão gerar o total de 45 GWh/ano, sendo que já são gerados 16 GWh nas 10 usinas em operação.

Estão em operação as usinas de:

Monte Alto I, Monte Alto II e Monte Alto III – Microrregião de Canindé (CE)

Cabo Branco II e Cabo Branco III – Região Sousa-Cajazeiras (PB)

Alto do Pajeú I e Alto do Pajeú II – Microrregião de Pajeu (PE)

Oiticica I – Microrregião de Salgueiro (PE)

Canabrava – Microrregião de Itaparica (PE)

Rio do Fogo I – Microrregião de Miracema do Tocantins (TO)

Estão em construção:

Riacho Fundo I, Riacho Fundo II e Riacho Fundo III – Região de Mossoró (RN)

Ponta do Céu III e Ponta do Céu VI – Distrito Federal