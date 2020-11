A revolução financeira digital em Live Tele.Síntese dessa sexta

O Pix e o Open Banking chegaram. Quais os impactos dessas mudanças para as operadoras de telecomunicações, para a bancarização e para a segurança da internet? Essas são algumas das questões que estarão em debate na Live do Tele.Síntese dessa sexta-feira, dia 6 de novembro.

Segundo o Banco Central, 762 instituições de todos os perfis cadastraram-se para o sistema de pagamento instantâneo, cujos primeiros testes reais começaram ontem, 5. O que significa o fim da TEC e do DOC? Quais os impactos para as corporações e os clientes com contas-correntes e aqueles sem conta em banco? Qual o seu efeito para as compras on line com os cartões de débito, ainda tão pouco usados? Para fazer uma avaliação desse novo mercado, participará do bate-papo Ricardo Granados, Head da Minsait Payments no Brasil.

A Surf Telecom também estará presente e José Irsen, diretor de Produtos Financeiros da operadora, irá falar sobre a estratégia da companhia. Apesar de a maioria da população brasileira ter um smartphone, 45% dos brasileiros ainda pagam suas contas com dinheiro e espécie. Como popularizar a bancarização pelo smartphone?

Novas soluções tecnológicas precisam ser adotadas para esse novo momento do sistema financeiro. Quais são os desafios e vantagens do mercado brasileiro? Quais as possibilidades do Bank As a Service? E a nuvem e os sistemas de pagamento, quais as regras de segurança? Para tratar desses temas, participa também da Live Airton Melo, diretor de Negócios e Vendas da Huawei.

