A integração da produção agrícola à indústria 4.0 chega ao AGROtic 2022

A integração da produção agrícola à indústria 4.0 é um dos temas do AGROtic 2022, que acontece entre os dias 11 a 13 de maio. Os grandes produtores querem a modernização das suas plantas agroindustriais e alguns já investem na Indústria 4.0. Mas esse movimento exige uma ação integrada para que o campo e a indústria possam conversar e otimizar toda a produção. E esse diálogo será um dos paineis do AGROtic 2022, Congresso promovido pela Momento Editorial em parceria com a ESALQtec, hub de inovação para a agropecuária da USP (Universidade de São Paulo.).

Este debate acontecerá no dia 11 de Maio, quarta-feira, no painel que começa a partir das 15h10. Participam desta Mesa, que será moderada por Tatiana Fiuza, head de Inovação da Cocriagro, as seguintes personalidades:

PUBLICIDADE

Ana Helena Corrêa de Andrade | Diretora de Assuntos Governamentais da AGCO Soluções Agrícolas

André Galletti Junior | Gerente de Planejamento da Integrada Cooperativa Agroindustrial

Raphael Domingues | Diretor de desenvolvimento de negócios do SAS para a América Latina

Programação

Nesse primeiro dia, o congresso terá a abertura de Sarah Martins, Relações institucionais e governamentais da Brasscom, que fará uma balanço sobre a formação de mão-de-obra para a digitalização das atividades do agronegócio e logo em seguida a Mesa, mediada por Sérgio Barbosa, Gerente Executivo da ESALQTec, sobre esse tema, intitulada: “Os desafios para a qualificação em Tecnologia Digital do profissional do agro”.

Participam desse painel:

Catarina Barbosa Careta | Professora da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ)

Carlos Eduardo de Otoboni | Diretor e Professor da Faculdade de Tecnologia Shunji Nishimura de Pompéia

Daniel Sonoda | Diretor do Instituto PECEGE

Marcos Nascimbem Ferraz | Presidente da AsBraAP

Ainda no período da manhã, haverá a Mesa sobre a conectividade no campo com as tecnologias terrestres. Estarão presentes as principais operadoras fornecedores de conectividade agrícola.

As inscrições são gratuitas e ainda estão abertas. Podem ser feitas aqui.

PUBLICIDADE