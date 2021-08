A estratégia das teles para o mercado financeiro em debate

PUBLICIDADE

O avanço da pandemia do coronavírus impulsionou a digitalização do mercado financeiro, embora milhões de brasileiros ainda não tenham acesso a contas bancárias ou utilizem precariamente os serviços oferecidos pelas instituições financeiras e fintechs. As operadoras de telecomunicações, por sua vez, têm um grande número de brasileiros desbancarizados em suas bases de clientes, mas que usam celular, o que proporciona oportunidades de novos negócios no mercado financeiro digital.

As operadoras de telecomunicações e as estratégias utilizadas para a ampliação do crédito é um dos temas a serem abordados pelo Digital Money Meeting, evento virtual, que acontecerá entre os dias 25 e 27 de agosto, e reunirá em congresso os mais importantes stakeholders que estão modelando o novo ecossistema financeiro digital. O CFO da Surf Telecom, Carlos Affonso; o diretor de soluções e produtos financeiros da Claro, Maurício Santos; e Sandro Sinhorigno, Diretor de Soluções Financeiras Digitais da Vivo já confirmaram presença no evento.

Inteligência Artificial e segurança

Com a capacidade de encontrar, reunir e analisar grandes quantidades de dados instantaneamente, a Inteligência Artificial pode detectar pontos de alerta assim que eles ocorrem, o que ajuda na detecção de fraudes e roubos de informações pessoais, fundamental para o sistema financeiro.

As ferramentas de IA e Analytics alavancando os negócios financeiros serão debatidas no Digital Money Meeting, pelo diretor executivo e líder da Accenture Analytics para o Brasil e América Latina, Robert Duque-Ribeiro e pelo CEO da Klavi, Bruno Chan, e Ricardo Saporana, Head de fraud&security intelligence para América Latina do SAS.

Ainda com foco na segurança das operações, o evento trará o diretor-executivo da Embratel, Antônio João Filho; o CEO da Tenable, Arthur Capella, e o head de Estratégia de Mercado da ClearSale, Marcelo Queiroz, para debater a proteção dos usuários e corporações no Open Banking.

O Digital Money Meeting reunirá dirigentes de fintechs, de empresas de tecnologia, das operadoras de telecom, do mercado varejista, das instituições financeiras consolidadas e dos reguladores, além das bigh techs para debater com a equipe de mediadores e jornalistas os principais temas do setor.

