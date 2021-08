A estratégia das teles para a ampliação do crédito em debate nesta quinta-feira

O painel começará às 9h20m e integra o segundo dia de programação do Digital Money Meeting, congresso virtual, que debate as últimas tendências do sistema financeiro.

O tema é destaque no segundo dia do Digital Money Meeting, congresso virtual promovido pela Momento Editorial, que acontece entre 25 e 27 de agosto, e reúne dirigentes de fintechs, de empresas de tecnologia, das operadoras de telecom, do mercado varejista, das instituições financeiras consolidadas e dos reguladores, além das bigh techs para debater com a equipe de mediadores e jornalistas os principais temas do setor.

As operadoras e a ampliação do crédito é o assunto que inicia os debates do dia 26 de agosto, com a participação de Tatiana Rodrigues, Head de Soluções e Produtos Financeiros da Surf; do diretor de Soluções Financeiras Digitais da Vivo, Sandro Sinhorigno; e de Maurício Santos, diretor de Soluções e Produtos Financeiros da Claro. A mesa será mediada por João Leite Bezerra.

Na sequência, o VP de Soluções e Inovação da Visa do Brasil, Percival Jatobá, realiza palestra sobre a tecnologia Blockchain e as Criptomoedas, tema que atrai cada vez mais investidores no Brasil e no exterior.

As iniciativas socioambientais dos diferentes stakeholders do mercado serão debatidas no Digital Money Meeting, com as participações já confirmadas do presidente da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), Elias Sfeir; do tesoureiro do Banco Sofisa, João Ceneviva; da líder do Programa de Finanças Climáticas na IFC, Marcela Ponce; e do diretor de Vendas da Moody’s, Hamilton Baez de Brito e Silva. A mediação ficará por conta da presidente da ABBC, Silvia Scorsato.

‘O Open Innovation cresce com o Open Banking’ encerra as discussões do segundo dia do evento. O desenvolvimento compartilhado de inovação, conhecido como Inovação aberta e seu crescimento com o Open Banking, que estimula o surgimento de inovações interligando diferentes agentes do ecossistema financeiro digital reúne, em mesa redonda, o diretor da Blue C Technology, Alexandre Pinto; Ricardo Longo, diretor de Marketing da Conductor; o head de Novas Plataformas da TecBan, Tiago Aguiar; e o fundador da Guiabolso, Thiago Alvarez.

Confira a programação pelo link:

https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/digital-money-meeting-2021/