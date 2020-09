A conectividade via satélite e agricultura de precisão presentes no AGROtic 2020

No evento virtual do Tele.Síntese, realizado em parceria com a ESALQTec, o segundo dia, 15, congrega dirigentes da CNA, da Coplacana, Coopavel, AgriHub Space no tema sobre agricultura de precisão. À tarde, as soluções da conexão via satélite serão apresentadas por Viasat, InternetSat, Hispamar. Palestras da Embratel e TIM também estão agendadas.

A agricultura de precisão é considerada o caminho mais curto para o aumento da produtividade no campo. Mas quais os desafios a serem vencidos para que ela funcione plenamente? Esse é um dos temas do Agrotic 2020, evento virtual promovido pelo Tele.Síntese, em parceria com a ESALQTec a partir do dia 14 deste mês.

No segundo dia de debates, dia 15, o objetivo é conhecer o perfil do agricultor digital atual, além dos grandes grupos, que têm direcionamento estratégico para investimentos em inovação. No campo há agricultores que usam diariamente a tecnologia em níveis variados. Pesquisa da McKinsey mostra, por exemplo, que o futuro da agricultura tem um componente digital muito forte. E há os que apostam que esse comportamento se intensificará após a pandemia do coronavírus.

Para discutir esse tema, foram convidados Fabio Salvaia, especialista em Agricultura de Precisão da Coplacana; Joaci Medeiros, coordenador Técnico do Instituto CNA e José Rodrigues da Costa Neto, analista de Infraestrutura da Coopavel. Os debates serão moderados por Otavio Celidonio, Coordenador do Agrihub Space.

Tarde

Na parte da tarde, o debate será focado na conectividade rural por satélite, que tem sido um forte aliado do agricultor brasileiro, pois pode implementar rapidamente conexão de banda larga em áreas onde não há ainda qualquer outra rede de telecomunicações. Há uma miríade de opções satelitais brasileiras, com diferentes modelos de negócios para atender às áreas rurais. Novas tecnologias, novas constelações, alternativas geoestacionárias, de órbita média ou de órbita baixa.

Para discutir o tema foram convidados Bruno Henriques, diretor Comercial da Viasat no Brasil; George Bem, CEO da InternetSat e Joeval Martins, gerente de Novos Negócios Latam da Hispamar. A moderação ficará com Luiz Francisco Perrone, Ex-Conselheiro da Anatel, e equipe Tele.Síntese.

No mesmo dia 15, serão realizadas duas palestras exclusivas. A primeira com Alexandre Dal Forno, Head de Marketing Corporativo & IoT da TIM Brasil, que falar é sobre a “Estratégia da TIM no Agronegócio”. A segunda será a da Valéria Duarte, gerente de Produtos de Satélites da Embratel, sobre “Os benefícios da tecnologia satelital para o agronegócio e as inovações”. Ambas acontecem na parte da manhã.

Veja aqui a programação completa do Agrotic 2020 e faça sua inscrição.