99Pay é lançado em mais cidades, tendo o WhatsApp como assistente

A carteira digital 99Pay amplia sua presença para mais de 1.300 cidades onde a 99 opera e também lança novo recurso: seu assistente via WhatsApp. A nova ferramenta tem como objetivo atender o público que não está inserido na economia digital, seja por ter pouca familiaridade com a tecnologia ou por limitações de internet ou memória do celular. O Assistente via WhatsApp permite que o usuário faça transações da 99Pay sem precisar baixar o aplicativo da 99.

O recurso garante acesso às principais funções da carteira digital, como: pagamento de boletos, transferências entre usuários e consulta de saldo.

PUBLICIDADE

“Uma pesquisa exclusiva que fizemos com o Datafolha apontou que 21% das pessoas da Classe C encontram dificuldades para baixar nosso app por falta de memória ou velocidade do pacote de dados. Por isso, optamos por usar a nossa tecnologia, em conjunto com a tecnologia do WhatsApp, para criar soluções que diminuam esse entrave e promovam mais inclusão”, explica Maurício Orsolini Filho, Diretor da 99Pay.

A solução, desenvolvida exclusivamente por meio de uma parceria entre a DiDi Labs – laboratório de inovação da Didi Chuxing, dona da 99 – e o Facebook, transforma o aplicativo de mensagens em um agente de conexão com a 99Pay. O WhatsApp funciona como uma ponte entre os usuários e a carteira digital que, por sua vez, executa a transação, adicionando mais uma camada de segurança.

Lançada em julho de 2020, a 99Pay registrou 8,3 milhões de transações ao longo de 12 meses. Atualmente, as pessoas de 26 a 33 anos estão entre os principais usuários da carteira. A maioria das transações, 57%, foi para pagamentos de corridas no app da 99, seguida de pagamentos de boletos.