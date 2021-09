99 terá quiz com usuário para evitar fraudes nas corridas

Em parceria com a Serasa Experian, a 99 se tornou a primeira empresa de tecnologia ligada à mobilidade urbana a utilizar a solução baseada em KBA (Knowledge Based Authentication) para validação de dados de passageiros em seu aplicativo. A empresa de informação formulou a solução apresentada como Quiz Antifraude. O Quiz realiza um questionário interativo e personalizado para autenticar os dados do usuário.

A partir da verificação dessas informações, a ferramenta gera um score para identificação e detecção de risco de fraude. O Quiz Antifraude possibilita a checagem dos dados e auxilia a autenticação com perguntas adequadas a cada etapa da jornada.

A solução faz parte do portfólio de autenticação de identidade e prevenção a fraudes da Serasa Experian. Ela se destinada a diferentes serviços, como abertura de contas digitais, validação de alterações cadastrais, identificação em call center, processos de troca ou recuperação de senhas.

A 99 utiliza o KBA na funcionalidade Validação de Acesso para evitar a utilização da documentação por terceiros. O envio do questionário é realizado de forma aleatória ou em casos de corridas identificadas como de risco. As perguntas são variadas e podem incluir questões como nome da mãe, data de nascimento, banco em que possui conta ou vencimento do cartão de crédito.

Ao escolher a alternativa, o aplicativo não irá alertar se a resposta é a certa ou a errada. No entanto, sem as respostas corretas, a viagem não ocorrerá. A validação é feita pela ferramenta da Serasa Experian e a 99 não tem acesso às informações pessoais ou às respostas. A Serasa Experian informou em nota que está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e todas as informações são criptografadas e protegidas. (Com assessoria de imprensa)