99 terá integração com Street View, do Google

A nova versão contém também recursos voltados à segurança do passageiro e até uma loja digital, na qual TIM e Vivo comercializam produtos. Atualização do app será faseada ao longo do 1º semestre de 2021

A 99, empresa de tecnologia ligada à mobilidade urbana, lançou hoje, 2, uma nova atualização de seu aplicativo. Com as alterações, haverá a integração entre Google Street View e recursos de Realidade Aumentada. Também criou uma área no app chamada Assistente de Segurança, e o Assistente de Ganhos, solução para motoristas parceiros. As atualizações começaram a ser implementadas de forma faseada em dezembro e estarão disponíveis para todo Brasil no primeiro semestre de 2021.

Para realizar as alterações, a 99 contou com uma equipe especializada da DiDi Chuxing, na China, que adquiriu o controle do serviço em 2018. Foram realizadas entrevistas com grupos focais, análises de feedbacks de usuários e beta-testers, inteligência de dados e a observação de mudanças de comportamento.

A atualização do aplicativo inclui o envio e recebimento de mensagens com mais segurança, mais informações sobre as diferentes categorias de viagens oferecidas pela empresa, além do redesign de botões, cores e texturas.

O recurso Local Exato terá como função ajudar o passageiro a localizar seu ponto de encontro com o motorista. A funcionalidade possui integração com o Google Street View que indica, por meio de fotos, referências reais do ponto de encontro exato. Essa atualização estará ativa para todos os smartphones até o final de janeiro.

A solução de Realidade Aumentada indicará o caminho, passo a passo, até um ponto de encontro em aeroportos, devido a grande área e movimentação. Seu projeto piloto começará em Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins – MG). E deverá se expandir para Santos Dumont (RJ) e Guarulhos (SP) no primeiro trimestre de 2021.

Por sua vez, o Assistente de Ganhos auxilia motoristas a tomar decisões fornecendo informações como dados sobre a curva de demanda, preço dinâmico e regiões com campanhas especiais. A versão atualizada trará um painel um panorama financeiro. Nele, o motorista poderá acompanhar o histórico de seus ganhos de maneira detalhada, com indicações de valores de corridas, promoções e gorjetas.

Outra novidade é a Loja 99, uma plataforma de comércio eletrônico dentro do aplicativo. Dentre as marcas poderão ser acessadas na plataforma, estão: Localiza Hertz, Tim, Vivo, Samsung, BR Lubrax, Allianz.

Recursos para reforçar a segurança

Também, a atualização contará com a Assistente de Segurança. Esse recurso agrega uma série de ferramentas de segurança virtual que acompanham antes, durante e após a viagem Ao detectar um comportamento anormal, a funcionalidade apresenta e sugere a ativação de ferramentas. Por exemplo, as câmeras de segurança (dashcams) colaboram com a inibição de ações criminosas e podem servir às autoridades em casos de ocorrência.

Já o Monitoramento de Corrida utiliza tecnologia de inteligência artificial para detectar mudanças de rota, paradas inesperadas e ações suspeitas. Nessas situações, ele aciona o usuário para entender se foi uma decisão mútua entre motorista e passageiro ou se trata-se de uma situação de risco. A partir disso, o passageiro pode escolher por chamar a polícia ou fazer um monitoramento de áudio.

O perfil do motorista parceiro também foi otimizada. Durante a viagem, o usuário consegue acessar a checagem de identidade (foto) e histórico do motorista(avaliação de corridas).

99 Pay

A 99 também anunciou novas funcionalidades para a carteira digital, 99 Pay, lançada em julho deste ano. São eles: Recarga na Corrida, Troco na Carteira, Transferência Peer-to-Peer e Lucro na Carteira. Os recursos estarão disponíveis na primeira semana de dezembro nas cidades de Campinas (SP), Piracicaba (SP), São José dos Campos (SP), Curitiba (PR), Londrina (PR), Maringá (PR), Porto Alegre (RS), Cuiabá (MT) e Uberlândia (MG).

O recurso lucratividade na carteira oferece 220% do CDI, a maior taxa do mercado para carteiras digitais.E a função peer-to-peer permite a transferência imediata de dinheiro entre usuários por meio da carteira, sem cobrança de taxas. (Com assessoria de imprensa)